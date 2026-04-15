غزہ کے نصف پناہ گاہوں میں جلدی امراض پھیلنے لگے، اقوام متحدہ کا انتباہ

نیویارک، 15 اپریل، 2026 (وام)-- اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور کی رابطہ کاری (اوچا) نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں قائم بے گھر افراد کے نصف مقامات پر رہنے والے افراد جلدی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ان کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
ادارے کے مطابق ان پناہ گاہوں میں چوہوں اور دیگر حشرات کی موجودگی بھی عام ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ اور اس کے انسانی شراکت داروں نے میکانیکی جال فراہم کرنے اور کیمیائی اسپرے کرنے جیسے اقدامات کیے ہیں، تاہم یہ کوششیں محدود پیمانے پر ہیں اور زیادہ تر مقامی طور پر دستیاب وسائل پر انحصار کیا جا رہا ہے۔