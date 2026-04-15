امارات کے صدر کا ڈاکٹر عبداللہ المندوس کو وزیر کا درجہ دینے کا حکم نامہ جاری

ابوظہبی، 15 اپریل، 2026 (وام) — متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے ایک وفاقی فرمان جاری کرتے ہوئے ڈاکٹر عبداللہ احمد المندوس کو "وزیر کا درجہ" دیا ہے۔
یہ فرمان فوری طور پر نافذ العمل ہوگا اور اسے سرکاری گزٹ میں بھی شائع کیا جائے گا۔
ڈاکٹر عبداللہ المندوس موسمیات کے شعبے میں متحدہ عرب امارات کی نمایاں شخصیات میں شمار ہوتے ہیں اور علاقائی و عالمی سطح پر اہم مقام رکھتے ہیں۔ وہ اس وقت عالمی موسمیاتی تنظیم کے صدر ہونے کے ساتھ ساتھ قومی مرکز برائے موسمیات کے ڈائریکٹر کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔
انہوں نے متحدہ عرب امارات میں موسمیات کے شعبے کی ترقی اور اس کے تکنیکی ڈھانچے کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے نتیجے میں موسم کی پیش گوئی کی درستگی میں بہتری آئی اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ملک کی تیاری کو فروغ ملا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بارش میں اضافے اور موسمی تغیر سے متعلق جدید قومی پروگراموں کی نگرانی بھی کر چکے ہیں۔
ڈاکٹر عبداللہ المندوس نے جمہوریہ سربیا کی یونیورسٹی آف بلغراد سے موسمیات میں پی ایچ ڈی، جنوبی افریقہ کی یونیورسٹی آف دی وٹ واٹرز رینڈ سے ماسٹرز جبکہ امریکا کی سینٹ لوئس یونیورسٹی سے موسمیات میں بیچلرز ڈگری حاصل کی ہے۔