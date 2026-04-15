عرب دنیا کو سنگین چیلنجز درپیش، اتحاد وقت کی اہم ضرورت: عرب پارلیمنٹ

استنبول، 15 اپریل، 2026 (وام)--عرب پارلیمنٹ کے صدر محمد احمد الیمحی نے کہا کہ عرب خطہ اس وقت انتہائی حساس اور خطرناک مرحلے سے گزر رہا ہے، جہاں مختلف خطرات عرب ممالک کے امن و استحکام کو متاثر کر رہے ہیں۔
انہوں نے متعدد عرب ممالک میں بنیادی تنصیبات اور شہریوں کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ان حالات میں ایک متحد اور مضبوط عرب مؤقف ناگزیر ہے۔
یہ بات انہوں نے بین الاقوامی پارلیمانی اتحاد کے جنرل اسمبلی اجلاس سے قبل منعقدہ عرب گروپ کے رابطہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس میں عرب پارلیمانوں اور کونسلوں کے سربراہان نے شرکت کی اور یونین کے ایجنڈے سے متعلق امور پر عرب مؤقف کو ہم آہنگ بنانے پر غور کیا۔
محمد الیمحی نے کہا کہ اسرائیلی پالیسیوں اور سنگین خلاف ورزیوں میں اضافے کے باعث فلسطینی مسئلہ اپنی تاریخ کے نہایت نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کنیسٹ کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کی سزائے موت کو قانونی حیثیت دینے کے اقدام اور مغربی کنارے میں بستیوں کی توسیع کو شدید تشویش کا باعث قرار دیا۔
انہوں نے لبنان کے خلاف جاری تباہ کن جنگ اور اسرائیلی جارحیت کا بھی ذکر کیا۔
انہوں نے زور دیا کہ موجودہ سنگین چیلنجز کے پیش نظر عرب اتحاد، یکجہتی، مشترکہ ہم آہنگی اور علاقائی و عالمی فورمز پر متفقہ مؤقف اپنانا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔
صدر محمد احمد الیمحی نے عرب پارلیمنٹ کی جانب سے عرب کونسلوں اور پارلیمانوں کے سربراہان کے تمام فیصلوں اور اقدامات کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ عرب پارلیمنٹ علاقائی اور عالمی سطح پر مشترکہ پارلیمانی عمل کو مضبوط بنانے میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔