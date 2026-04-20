فلائی دبئی کا بینکاک کے لیے نئی پروازوں کا اعلان، یکم جولائی سے سروس شروع ہوگی

دبئی، 20 اپریل 2026 (وام)--فلائی دبئی نے یکم جولائی 2026 سے بینکاک کے ڈان میوانگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے نئی پروازوں کے آغاز کا اعلان کیا ہے، جو تھائی لینڈ میں اس کی دوسری منزل ہوگی، اس سے قبل ایئرلائن کربی کے لیے پروازیں چلا رہی ہے۔
ایئرلائن دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 سے روزانہ کی بنیاد پر پروازیں آپریٹ کرے گی، جس سے دبئی اور جنوب مشرقی ایشیا کے درمیان فضائی رابطوں کو مزید تقویت ملے گی۔
یہ نئی سروس امارات ایئرلائن کے ساتھ کوڈ شیئر معاہدے کے تحت چلائی جائے گی، جس کے ذریعے مسافروں کو دبئی کے فضائی مرکز کے ذریعے دنیا بھر کے متعدد مقامات تک باآسانی رسائی حاصل ہوگی۔ فلائی دبئی تھائی لینڈ کے علاوہ جنوب مشرقی ایشیا میں اپنی موجودگی کو مزید وسعت دے رہا ہے، جہاں وہ ملائیشیا کے مقبول مقامات لنکاوی اور پینانگ کے لیے بھی پروازیں فراہم کر رہا ہے۔
اس موقع پر فلائی دبئی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر غیث الغیث نے کہا کہ بینکاک کے لیے پروازوں کا آغاز کمپنی کے نیٹ ورک کی توسیع کا اہم حصہ ہے، جو مسافروں کو تھائی دارالحکومت تک مزید سفری سہولت فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ سفری طلب میں بہتری کے ساتھ سیاحت کے شعبے میں مضبوطی کے آثار ہیں اور نئی سروس سے متحدہ عرب امارات اور اہم عالمی منڈیوں کے درمیان سفر اور تجارت کو فروغ ملے گا۔
فلائی دبئی کے کمرشل آپریشنز کے سینئر نائب صدر سدھیر سری دھرن نے کہا کہ بینکاک تفریحی اور کاروباری مسافروں کے لیے ایک اہم اور مقبول منزل ہے۔ روزانہ پروازوں کے آغاز سے مسافروں کو زیادہ سہولت اور لچک میسر آئے گی، خصوصاً گرمیوں کے مصروف سفری سیزن کے دوران۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ اس روٹ پر طلب میں نمایاں اضافہ ہوگا اور مستقبل میں پروازوں کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے۔
یہ نئی سروس موسمِ گرما کے دوران بڑھتی ہوئی سفری طلب کو مدنظر رکھتے ہوئے متعارف کرائی گئی ہے، جس کے ذریعے دبئی اور بینکاک کے درمیان سفر کو مزید آسان بنایا جائے گا، جبکہ فلائی دبئی کے بڑھتے ہوئے نیٹ ورک کے ذریعے نئی منڈیوں کو آپس میں جوڑنے کے عمل کو بھی تقویت ملے گی۔