یو اے ای کا امدادی طیارہ غزہ کے لیے 100 ٹن خوراک لے کر العریش پہنچ گیا

العریش، 20 اپریل 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کا ایک امدادی طیارہ 100 ٹن غذائی سامان لے کر مصر کے شہر العریش پہنچ گیا، جو ’’حُمید ایئر برج‘‘ کے تحت اور ’’آپریشن الفارس الشهم 3‘‘ کے فریم ورک میں غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کی مدد کے لیے جاری انسانی ہمدردی کی کوششوں کا حصہ ہے۔
امدادی کھیپ میں 3,978 غذائی پیکجز شامل ہیں، جو اعلیٰ انسانی معیار کے مطابق تیار کیے گئے ہیں اور مشکل انسانی حالات کے پیش نظر غزہ میں متاثرہ خاندانوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے اور غذائی تحفظ کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوں گے۔
العریش میں موجود اماراتی امدادی ٹیم نے طیارے کی آمد پر سامان وصول کیا، جسے شہر میں قائم یو اے ای کے انسانی ہمدردی کے لاجسٹک مرکز منتقل کرکے محفوظ کیا گیا، تاکہ منظور شدہ طریقہ کار کے تحت اسے جلد از جلد غزہ منتقل کیا جا سکے اور مستحق افراد تک پہنچایا جا سکے۔
یہ طیارہ یو اے ای کی مسلسل امدادی کوششوں اور فلسطینی عوام کی مشکلات کم کرنے کے عزم کا عکاس ہے، جس کے تحت موجودہ حالات میں ضروری اشیائے خور و نوش کی فراہمی جاری رکھی جا رہی ہے۔
’’آپریشن الفارس الشهم 3‘‘ اپنی انسانی ہمدردی کی مہم کو فضائی، زمینی اور بحری ذرائع کے ذریعے جاری رکھے ہوئے ہے، جس کے تحت غزہ کو خوراک، طبی اور امدادی سامان فراہم کیا جا رہا ہے، جو مشکل وقت میں برادر ممالک کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کے لیے یو اے ای کے دیرینہ انسانی جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔