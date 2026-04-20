متحدہ عرب امارات میں دہشت گرد تنظیم بے نقاب، متعدد افراد گرفتار

ابوظہبی، 20 اپریل 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے اسٹیٹ سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ نے ایک دہشت گرد تنظیم کو بے نقاب کرنے اور اس کے ارکان کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا ہے، جو ملک میں قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے اور دہشت گردی و تخریبی کارروائیوں کے منظم منصوبوں کے ذریعے عدم استحکام پیدا کرنے میں ملوث تھے۔
تحقیقات کے مطابق اس تنظیم کے ایران کے ’’ولایتِ فقیہ‘‘ نظریے سے روابط سامنے آئے ہیں۔ مزید انکشاف ہوا کہ تنظیم کے ارکان نے شدت پسندانہ دہشت گرد نظریات اختیار کر رکھے تھے جو داخلی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہے تھے، اور وہ خفیہ اجلاسوں کے ذریعے بھرتی اور متحرک کرنے کی سرگرمیوں میں مصروف تھے، جس کا مقصد بیرونی عناصر کے ساتھ مل کر حساس مقامات تک رسائی حاصل کرنا تھا۔
نگرانی اور تفتیشی عمل کے دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ تنظیم ملک کے اندر اور باہر خفیہ ملاقاتیں کرتی رہی، جن میں دہشت گرد عناصر اور مشکوک اداروں کے ساتھ روابط استوار کیے گئے۔ ان سرگرمیوں کا مقصد اماراتی نوجوانوں میں گمراہ کن نظریات پھیلانا، انہیں بیرونی وفاداریوں کے لیے بھرتی کرنا، ریاست کی خارجہ پالیسی اور داخلی اقدامات کے خلاف اکسانا اور ملک کا منفی تاثر پیش کرنا تھا۔ علاوہ ازیں، تنظیم نے غیر رسمی ذرائع سے رقوم جمع کرکے انہیں مشکوک بیرونی اداروں کو منتقل کیا۔
ملزمان کے خلاف عائد الزامات میں خفیہ تنظیم کا قیام، ملک کے اندر اس کی سرگرمیوں کا انتظام، بیرونی فریقوں سے وفاداری کا اظہار، اور قومی یکجہتی و سماجی امن کو نقصان پہنچانا شامل ہیں۔
اسٹیٹ سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ نے عوامی سلامتی کو درپیش خطرات کے خلاف اپنی غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہوئے شہریوں اور رہائشیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مشتبہ سرگرمیوں کی اطلاع سرکاری ذرائع کے ذریعے دیں تاکہ ملک میں امن و استحکام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔