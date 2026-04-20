صدر شیخ محمد بن زاید اور البانوی وزیراعظم کی ملاقات، دوطرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 20 اپریل 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان سے البانیہ کے وزیراعظم ایڈی راما نے ملاقات کی، جو اس وقت سرکاری دورے پر یو اے ای میں موجود ہیں۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے امارات اور البانیہ کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے امکانات کا جائزہ لیا، بالخصوص معیشت، تجارت، قابلِ تجدید توانائی اور ٹیکنالوجی جیسے ترجیحی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا، تاکہ مشترکہ مفادات کو فروغ دیا جا سکے اور دونوں ممالک کے عوام کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جا سکے۔
صدر شیخ محمد بن زاید اور وزیراعظم ایڈی راما نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جائے گا، جو مسلسل ترقی کی جانب گامزن ہیں، اور ترقیاتی شراکت داری کو وسعت دے کر پائیدار اقتصادی ترقی کو یقینی بنایا جائے گا، جو دونوں ممالک کے عوام کی خوشحالی اور ترقی کی خواہشات سے ہم آہنگ ہو۔
ملاقات میں علاقائی صورتحال اور اس کے خطے کی سلامتی و استحکام، بحری تحفظ اور عالمی معیشت پر اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔
اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے ایران کی جانب سے یو اے ای اور دیگر ممالک میں شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد حملوں پر بھی گفتگو کی۔ البانوی وزیراعظم نے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی ہیں اور خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
ملاقات میں صدارتی دیوان برائے ترقی و شہداء امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، متعدد وزراء اور اعلیٰ حکام کے علاوہ البانوی وزیراعظم کے ہمراہ وفد نے بھی شرکت کی۔