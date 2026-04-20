شیخ عبداللہ بن زاید اور فن لینڈ کی وزیر خارجہ میں ایرانی حملوں کے بعد علاقائی صورتحال پر گفتگو

ابوظہبی، 20 اپریل 2026 (وام)--نائب وزیرِاعظم اور وزیرِ خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے فن لینڈ کی وزیرِ خارجہ ایلینا والٹونن سے ٹیلیفونک گفتگو کے دوران ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور دیگر برادر و دوست ممالک کو نشانہ بنانے والے میزائل حملوں کے بعد کی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان دو ہفتوں کے لیے اعلان کردہ جنگ بندی سے متعلق حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا، اور خطے میں امن و استحکام اور پائیدار امن کے قیام کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو مزید مؤثر بنانے کے طریقوں پر بھی گفتگو کی۔
گفتگو کے دوران فریقین نے دوطرفہ تعلقات سے متعلق باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔