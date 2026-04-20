شیخ عبداللہ بن زاید اور کینیڈین ہم منصب میں ایرانی حملوں کے بعد علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 20 اپریل 2026 (وام)--نائب وزیرِاعظم اور وزیرِ خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے کینیڈا کی وزیرِ خارجہ انیتا آنند سے ٹیلیفون پر گفتگو کے دوران ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور دیگر برادر و دوست ممالک کو نشانہ بنانے والے میزائل حملوں کے بعد کی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان دو ہفتوں کے لیے جنگ بندی کے حالیہ اعلان سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر خطے میں پائیدار امن کے قیام اور علاقائی و عالمی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔
گفتگو کے دوران فریقین نے دوطرفہ تعلقات اور مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بھی تبادلہ خیال کیا اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر غور کیا تاکہ دونوں ممالک کی ترقیاتی ترجیحات کو مؤثر انداز میں آگے بڑھایا جا سکے۔