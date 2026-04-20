اردن کی امارات کے خلاف دہشت گرد سازش کی مذمت، مکمل یکجہتی کا اظہار

عمان، 20 اپریل 2026 (وام)--ہاشمی مملکت اردن کی وزارتِ خارجہ و امورِ تارکینِ وطن نے متحدہ عرب امارات کے خلاف قومی یکجہتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی غرض سے تیار کی گئی دہشت گرد سازش کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک اقدام قرار دیا ہے۔
پیٹرا نیوز ایجنسی کے مطابق جاری بیان میں وزارت نے اس سازش کو مسترد کرتے ہوئے اس کی بھرپور مذمت کی اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ اردن امارات کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے، ساتھ ہی وہاں کے شہریوں اور رہائشیوں کے تحفظ کو بھی اہم قرار دیتا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ مملکت ہر قسم کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتی ہے، جو خطے کے امن اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔