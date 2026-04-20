بحرین کی امارات کے خلاف دہشت گرد سازش کی شدید مذمت، سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی کو سراہا

منامہ، 20 اپریل 2026 (وام)--مملکت بحرین نے متحدہ عرب امارات کی سلامتی، استحکام اور سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار کی گئی کھلی دہشت گرد اور تخریبی سازش کی شدید مذمت کی ہے۔
بحرین نیوز ایجنسی کے مطابق وزارتِ خارجہ نے اپنے بیان میں اماراتی سیکیورٹی اور انٹیلی جنس اداروں کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور چوکسی کو سراہتے ہوئے ایران سے منسلک دہشت گرد سیل کو بے نقاب کرنے، اس کے ارکان کو گرفتار کرنے اور اس کے مجرمانہ عزائم کو ناکام بنانے پر انہیں خراجِ تحسین پیش کیا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ بحرین متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے اور اس کی خودمختاری کے تحفظ، دہشت گردی، انتہا پسندی اور بیرونی مداخلت کے خلاف تمام اقدامات کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کے پیش نظر بحرین نے امارات کے امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اظہار بھی کیا ہے۔