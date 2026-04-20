دہشت گرد تنظیم کے خلاف کارروائی: کویت کا اماراتی سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے مکمل حمایت کا اعلان

کویت، 20 اپریل 2026 (وام)--ریاستِ کویت نے متحدہ عرب امارات میں سیکیورٹی حکام کی جانب سے دہشت گرد تنظیم کو بے نقاب کرنے اور اس کے ارکان کی گرفتاری کو سراہتے ہوئے ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور چوکسی کی تعریف کی ہے۔
کویت نیوز ایجنسی (کونا) کے مطابق پیر کے روز جاری بیان میں کویتی وزارتِ خارجہ نے ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو یکسر مسترد کرتے ہوئے ایسے عناصر کی سخت مذمت کی جو ان کارروائیوں کے پیچھے ہیں یا ان کی حمایت کرتے ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ کویت متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور اس کی سلامتی، استحکام اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔