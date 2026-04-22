شیخ حمدان بن زاید سے اے ڈی پورٹس گروپ کے وفد کی ملاقات، الظفرہ میں بحری منصوبوں پر بریفنگ

الظفرہ، 22 اپریل 2026 (وام)--الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان نے اے ڈی پورٹس گروپ کے ایک وفد سے ملاقات کی، جس کی قیادت گروپ کے منیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کیپٹن محمد جمعہ الشمیسی کر رہے تھے۔
ملاقات کے دوران شیخ حمدان بن زاید کو الظفرہ ریجن میں بحری انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں ہونے والی تازہ پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ وفد نے گروپ کے زیرِ نگرانی جاری 12 منصوبوں پر پیش رفت سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی، جن کا مقصد بحری سہولیات کو وسعت دینا، انہیں جدید خطوط پر استوار کرنا اور زائرین کی آمد و رفت کی گنجائش میں اضافہ کرنا ہے، تاکہ پائیدار ترقی کو فروغ دیا جا سکے اور خطے میں معیارِ زندگی بہتر بنایا جا سکے۔
شیخ حمدان بن زاید النہیان نے کہا کہ الظفرہ میں جاری معیاری ترقیاتی منصوبوں کی سرپرستی اور نگرانی صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان خود کر رہے ہیں، جو ملک بھر میں جامع اور پائیدار ترقی کے فروغ اور شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے عزم کا مظہر ہے۔
ملاقات میں اے ڈی پورٹس گروپ کی جانب سے اپنی مربوط لاجسٹک نیٹ ورک کے ذریعے تجارتی استحکام کو مضبوط بنانے اور علاقائی سپلائی چینز کی حمایت کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا، جو یو اے ای کے قومی اقتصادی اور پائیداری کے اہداف سے ہم آہنگ ہیں۔
اس موقع پر کیپٹن محمد جمعہ الشمیسی نے شیخ حمدان بن زاید کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی مسلسل سرپرستی اور ترقیاتی منصوبوں پر گہری نظر مقامی ضروریات سے ہم آہنگ ہے اور الظفرہ کو ایک ابھرتی ہوئی بحری منزل کے طور پر مستحکم بنانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔
شیخ حمدان بن زاید نے المیر گروپ اور سیرگروپ کی جانب سے بحری شعبے کی ترقی اور اس کی کارکردگی میں بہتری کے حوالے سے بھی بریفنگ سنی۔
ملاقات میں شیخ یاس بن حمدان بن زاید النہیان، شیخ راشد بن حمدان بن زاید النہیان، الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے کے دیوان کے انڈر سیکریٹری ناصر محمد المنصوری، الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے کے مشیر عیسیٰ حمد بوشہاب اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔