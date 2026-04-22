ایشین بیچ گیمز کا چین میں افتتاح، یو اے ای وفد کی شرکت

سانیا، چین، 22 اپریل 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے وفد نے چین کے شہر سانیا میں منعقد ہونے والے چھٹے ایشین بیچ گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ یاشا پارک تھیٹر میں منعقدہ اس رنگا رنگ تقریب میں ایشیائی ثقافتی تنوع کو تین مرکزی حصوں ’’سمندر و آسمان کا جوش‘‘، ’’گہرے سمندر کے خواب‘‘ اور ’’دنیا سے رابطہ‘‘ کے عنوانات کے تحت پیش کیا گیا۔
افتتاحی پریڈ میں قومی بیچ فٹبال ٹیم کے کپتان حمید البلوشی اور قومی سیلنگ ٹیم کی نمائندہ مروہ الحمادی نے یو اے ای کا پرچم تھامے رکھا۔
یہ کھیل 30 اپریل تک جاری رہیں گے، جن میں 45 ایشیائی اولمپک کمیٹیوں کے 1,790 کھلاڑی 14 کھیلوں اور 62 مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔
متحدہ عرب امارات کی نمائندگی 31 کھلاڑی کر رہے ہیں، جو جوجٹسو سمیت چار مختلف کھیلوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ ایونٹ ایشیا کے نمایاں بیچ ملٹی اسپورٹس مقابلوں میں شمار ہوتا ہے۔