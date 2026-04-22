صدر شیخ محمد بن زاید اور شامی صدر احمد الشرع کی ملاقات، دوطرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 22 اپریل 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان سے شام کے صدر احمد الشرع نے ملاقات کی، جو سرکاری دورے پر یو اے ای میں موجود ہیں۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے برادرانہ تعلقات کے فروغ اور بالخصوص اقتصادی و ترقیاتی شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے امکانات کا تفصیلی جائزہ لیا، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ مشترکہ مفادات کو مؤثر انداز میں آگے بڑھایا جائے اور دونوں ممالک کی عوام کے لیے پائیدار ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔
دونوں فریقین نے مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے علاقائی امور پر بھی گفتگو کی، اور ان کے علاقائی و عالمی امن و سلامتی، بحری تحفظ اور عالمی معیشت پر اثرات کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر شامی صدر نے متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک میں شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے والے ایرانی دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں خودمختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا، اور کہا کہ ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے یو اے ای کی جانب سے سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات کو بھی سراہا ہے۔
دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ یو اے ای اور شام کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کیا جائے گا، تاکہ ترقی کو فروغ دیا جا سکے اور دونوں ممالک کے عوام کے لیے ایک زیادہ خوشحال مستقبل کی بنیاد رکھی جا سکے۔
ملاقات میں نائب صدر، نائب وزیرِاعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان، الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان، شیخ حامد بن زاید النہیان، نائب وزیرِاعظم و وزیرِ خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے ترقی و شہداء امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، اور صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان سمیت متعدد شیوخ، وزراء اور اعلیٰ حکام شریک تھے۔
اجلاس میں شامی صدر کے ہمراہ وفد نے بھی شرکت کی، جس میں وزیرِ خارجہ و امورِ تارکینِ وطن اسعد الشیبانی اور دیگر حکام شامل تھے۔
قبل ازیں شامی صدر احمد الشرع متحدہ عرب امارات پہنچے، جہاں صدارتی ہوائی اڈے پر ان کا استقبال نائب وزیرِاعظم و وزیرِ خارجہ شیخ عبداللہ بن زاید النہیان اور وزیرِ مملکت خلیفہ بن شاہین المرر نے کیا۔