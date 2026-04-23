ایشین بیچ گیمز: یو اے ای جوجٹسو ٹیم کا شاندار آغاز، چار تمغے حاصل

سانیا، چین، 23 اپریل، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کی قومی جوجٹسو ٹیم نے چھٹے ایشین بیچ گیمز میں شاندار آغاز کرتے ہوئے دو طلائی، ایک چاندی اور ایک کانسی کا تمغہ جیت لیا۔
62 کلوگرام کی کیٹیگری میں خالد الشحی نے طلائی تمغہ حاصل کیا جبکہ ان کے ہم وطن عمر السویدی نے چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ اسی طرح اسما الحسنی نے 52 کلوگرام مقابلوں میں سونے کا تمغہ جیتا، جبکہ شما الکلبانی نے 63 کلوگرام ایونٹ میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔
یو اے ای جوجٹسو فیڈریشن میں مارکیٹنگ اور کارپوریٹ کمیونیکیشنز کے ڈائریکٹر عبداللہ سالم الزعابی نے کہا کہ یہ نتائج کھیل کو قیادت کی جانب سے حاصل مضبوط حمایت اور کھلاڑیوں کی ترقی کے لیے طویل مدتی سرمایہ کاری کی کامیابی کا مظہر ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ کارکردگی ٹیم کی اعلیٰ تیاری اور مسابقتی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ مزید مقابلے جاری ہیں اور یو اے ای اپنی تمغوں کی تعداد میں اضافے کے لیے پُرعزم ہے۔