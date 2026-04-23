امارات ایگریکلچر کانفرنس میں پائیدار زرعی جدت اور مویشیوں کی ترقی پر زور

العین، 23 اپریل، 2026 (وام)--العین میں جاری امارات ایگریکلچر کانفرنس و نمائش 2026 میں قومی غذائی تحفظ کو مضبوط بنانے کے لیے پائیدار زرعی جدت اور مویشیوں کے شعبے کی ترقی کے اہم کردار کو اجاگر کیا گیا۔
راس الخیمہ محکمہ شہری ہوا بازی، راس الخیمہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ون ہائیو کے چیئرمین شیخ انجینئر سالم بن سلطان بن صقر القاسمی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات جدید ٹیکنالوجی اور موسمیاتی لحاظ سے مؤثر حل کی بدولت ایک جدید اور پائیدار زرعی ماڈل کو فروغ دے رہا ہے، جس کا مقصد مقامی پیداوار میں اضافہ ہے۔ انہوں نے غذائی نظام اور حیاتیاتی تنوع کے فروغ میں شہد کی مکھیوں کے شعبے کے اہم کردار پر بھی زور دیا۔
العین میں 26 اپریل تک جاری رہنے والی اس تقریب میں ابوظہبی ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے زیر اہتمام "بہترین مویشی نسلیں" مقابلوں کا بھی انعقاد کیا گیا۔
اتھارٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر برائے مویشی شعبہ راشد محمد المنصوری نے کہا کہ یہ مقابلے پائیدار اور پیداواری صلاحیت پر مبنی افزائش نسل کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جس سے افزائش کاروں کے منافع میں اضافہ اور قومی غذائی تحفظ کے نظام کو تقویت ملتی ہے۔
کانفرنس مویشی پالنے والوں اور ماہرین کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے، جہاں جدت کو فروغ دینے، پیداواری صلاحیت بہتر بنانے اور متحدہ عرب امارات کے پائیدار غذائی تحفظ کے اہداف کو آگے بڑھانے پر توجہ دی جا رہی ہے۔