متحدہ عرب امارات کی مالی میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت

ابوظہبی، 27 اپریل، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات نے جمہوریہ مالی کے مختلف شہروں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، جن کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔
وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امارات ایسے مجرمانہ اقدامات کی بھرپور مذمت کرتا ہے اور سلامتی و استحکام کو نقصان پہنچانے والے ہر قسم کے تشدد، انتہاپسندی اور دہشت گردی کو یکسر مسترد کرتا ہے۔
بیان میں متاثرین کے اہلِ خانہ، مالی کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا، جبکہ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا گیا۔