شیخ عبداللہ بن زاید اور جرمن پارلیمانی رہنما کی ملاقات، علاقائی صورتحال پر گفتگو

ابوظہبی، 27 اپریل، 2026 (وام)--نائب وزیرِ اعظم اور وزیرِ خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے جرمن بنڈسٹاگ کے نائب صدر اومید نوری پور سے ملاقات کی، جس میں علاقائی صورتحال اور دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک پر بلااشتعال اور دہشت گردانہ میزائل حملوں کے اثرات کا جائزہ لیا، جن کے نتیجے میں علاقائی و عالمی سلامتی، توانائی کی ترسیل، سمندری تحفظ اور عالمی معیشت کو درپیش چیلنجز پر گفتگو کی گئی۔
اومید نوری پور نے اس موقع پر متحدہ عرب امارات کی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور شہریوں، مقیم افراد اور زائرین کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات میں جرمنی کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے جرمن رہنما کے دورے کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات اور ایران کی حالیہ جارحیت کے بعد جرمنی کی حمایت کا مظہر ہے۔
ملاقات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے اعلان سے متعلق پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے قیام کے لیے عالمی کوششوں کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیا گیا۔
فریقین نے امارات اور جرمنی کے درمیان تعاون اور شراکت داری کو مختلف شعبوں میں مزید فروغ دینے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
اس موقع پر شیخ عبداللہ بن زاید نے بحرانوں کے حل میں پارلیمانوں کے کردار کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمانی سفارت کاری مکالمے کے فروغ، باہمی مفاہمت اور پائیدار امن کے قیام میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔
ملاقات میں وزیرِ مملکت لانا زکی نصیبہ بھی شریک تھیں۔