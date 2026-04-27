صدر انگولا کا اماراتی صدر کے نام پیغام، دوطرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 27 اپریل، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو جمہوریہ انگولا کے صدر ژاؤ مانوئل لورینسو کی جانب سے دوطرفہ تعلقات سے متعلق ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔
یہ پیغام نائب وزیرِ اعظم اور وزیرِ خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے انگولا کے وزیرِ خارجہ ٹیٹے انتونیو سے ملاقات کے دوران وصول کیا۔
ملاقات میں دونوں فریقین نے ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور دیگر برادر ممالک پر بلااشتعال اور دہشت گردانہ میزائل حملوں کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا، جن کے نتیجے میں بین الاقوامی سمندری سلامتی، توانائی کی ترسیل، عالمی معیشت اور علاقائی و عالمی امن کو درپیش چیلنجز کا جائزہ لیا گیا۔
دونوں جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے اعلان سے متعلق علاقائی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے قیام کے لیے کوششوں کو فروغ دینے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔
ملاقات میں امارات اور انگولا کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، خصوصاً اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے تناظر میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ جامع اقتصادی شراکت داری معاہدہ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے نئی راہیں ہموار کر رہا ہے، جو دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات اور عوام کی پائیدار ترقی کے اہداف کی تکمیل میں معاون ثابت ہوگا۔
ملاقات میں وزیرِ مملکت شیخ شخبوط بن نہیان النہیان بھی شریک تھے۔