شیخ حمدان بن زاید سے ابوظہبی فشرمینز کوآپریٹو سوسائٹی کے وفد کی ملاقات، ماہی گیری کے شعبے کی ترقی پر گفتگو

ابوظہبی، 28 اپریل، 2026 (وام) — الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے شیخ حمدان بن زاید النہیان سے ابوظہبی فشرمینز کوآپریٹو سوسائٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ملاقات کی۔ وفد کی قیادت سیف سیف غانم سیف السویدی نے کی، جبکہ ملاقات النخیل پیلس میں ہوئی۔
ملاقات کے دوران سوسائٹی کی نئی حکمت عملی پر غور کیا گیا، جس کا مقصد ماہی گیری کے شعبے کو ترقی دینا، مقامی پیداوار بڑھانا اور سمندری وسائل کے پائیدار استعمال کو فروغ دینا ہے، جو متحدہ عرب امارات کے غذائی تحفظ کے اہداف سے ہم آہنگ ہے۔
شیخ حمدان بن زاید نے کہا کہ صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی جانب سے ماہی گیری کے شعبے کی حمایت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ قیادت غذائی تحفظ کو مضبوط بنانے اور سمندری وسائل کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے، جس سے اس اہم شعبے کی ترقی میں مدد ملے گی۔
حکمت عملی میں ماہی گیروں کو بااختیار بنانے، سپلائی چین کو بہتر بنانے، ماہی گیری کے بعد کی سہولیات کو ترقی دینے، ضیاع کم کرنے اور مقامی مصنوعات کو مسابقتی بنانے پر توجہ دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ الظفرہ ریجن کے مختلف علاقوں، خاص طور پر المرفأ، دلما جزیرہ اور السلع میں سوسائٹی کی سرگرمیوں کو وسعت دینے کا منصوبہ بھی شامل ہے تاکہ ماہی گیروں کی پکڑی گئی مچھلی کی جمع آوری اور فروخت کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے۔
اس کے علاوہ بنیادی ڈھانچے اور معاون خدمات کی بہتری، اور اماراتی افراد کو اس شعبے کی جانب راغب کرنے اور تربیت دینے کے پروگرامز بھی شامل ہیں تاکہ پیشے کو پائیدار بنایا جا سکے۔
اس موقع پر سیف السویدی نے کہا کہ یہ حکمت عملی ماہی گیروں کی معاونت اور اس شعبے کے مقامی معیشت میں کردار کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے، جبکہ ماحولیاتی توازن کو بھی برقرار رکھا جائے گا۔