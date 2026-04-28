یورپی یونین کا خلیجی خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے عزم کا اعادہ

برسلز، 28 اپریل، 2026 (وام)--یورپی یونین نے خلیجی خطے کے امن و استحکام اور علاقائی سلامتی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
خلیجی خطے کے لیے یورپی یونین کے خصوصی نمائندے لوئیجی دی مایو نے برسلز میں خلیج تعاون کونسل (جی سی سی) کے رکن ممالک کے سفارتی مشنز کے سربراہان سے ملاقات کے بعد کہا کہ یورپی یونین خلیجی ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے اس بات کو بھی دہرایا کہ یورپی یونین خلیجی ممالک کی سلامتی اور پورے خطے کے استحکام کی حمایت جاری رکھے گی۔
اپنے بیان میں انہوں نے بتایا کہ حالیہ عرصے میں پیش آنے والی علاقائی صورتحال پر خلیجی سفارتکاروں کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔