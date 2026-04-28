وزارتِ معیشت و سیاحت کی کارروائی، 2026 کی پہلی سہ ماہی میں 13 ہزار سے زائد خلاف ورزی کرنے والی ویب سائٹس بند

ابوظہبی، 28 اپریل، 2026 (وام)--وزارتِ معیشت و سیاحت کی جانب سے جاری ایک ریگولیٹری مہم کے نتیجے میں 2026 کی پہلی سہ ماہی کے دوران 13 ہزار 667 خلاف ورزی کرنے والی ویب سائٹس کو بلاک کر دیا گیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 400 فیصد اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ فروری 2025 میں انسٹا بلاک لیب کے آغاز سے اب تک مجموعی طور پر 47 ہزار 667 ویب سائٹس بند کی جا چکی ہیں۔
یہ مہم انسٹا بلاک اقدام کا حصہ ہے، جس میں مصنوعی ذہانت کے ذریعے تخلیقی مواد اور ڈیجیٹل نشریات میں کاپی رائٹ کی خلاف ورزیوں کی فوری نگرانی اور شکایات پر فوری کارروائی کی جاتی ہے۔
وزارت کے معاون انڈر سیکرٹری برائے شعبہ دانشورانہ املاک ڈاکٹر عبدالرحمن حسن المعینی نے کہا کہ یہ اقدام دانشورانہ املاک کے تحفظ کے قومی نظام کی مؤثریت کو ظاہر کرتا ہے اور ایک محفوظ ڈیجیٹل ماحول کے قیام میں مدد دیتا ہے، جو جدت اور عالمی مسابقت کو فروغ دیتا ہے۔
وزارت نے ٹیلی کمیونیکیشنز اینڈ ڈیجیٹل گورنمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی اور دیگر شراکت داروں، جن میں ابوظہبی میڈیا نیٹ ورک، ایم بی سی شاہد، او ایس این، یانگو پلے، اسٹارز پلے، برانڈ اونرز کونسل اور نسان مشرقِ وسطیٰ شامل ہیں، کے ساتھ مل کر کارروائی کی۔ رمضان کے دوران نشریاتی خلاف ورزیوں میں اضافے کے پیش نظر نگرانی کو مزید سخت کیا گیا۔ ریکارڈ کے مطابق رمضان میں فوری بلاک ہونے والی ویب سائٹس کی تعداد 2023 میں 62 سے بڑھ کر 2024 میں 1,117، 2025 میں 2,217 اور 2026 میں 5,677 تک پہنچ گئی۔
مہم کا مقصد صرف کارروائی تک محدود نہیں تھا بلکہ عوام میں اس بات سے متعلق آگاہی پیدا کرنا بھی تھا کہ تخلیقی مواد تک رسائی صرف مستند اور لائسنس یافتہ ذرائع سے حاصل کی جائے۔ وزارت نے زور دیا کہ یہ اقدامات "وی دی یو اے ای 2031" وژن کے مطابق ہیں، جن کا مقصد علم پر مبنی معیشت کا تحفظ اور ڈیجیٹل مواد کے شعبے میں ملک کی عالمی حیثیت کو مضبوط بنانا ہے۔