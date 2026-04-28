صدر شیخ محمد بن زاید اور سویڈن کے وزیرِاعظم کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، دوطرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 28 اپریل، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان سے سویڈن کے وزیرِاعظم الف کرسٹرسن نے ٹیلیفون پر رابطہ کیا، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔
گفتگو کے دوران فریقین نے بالخصوص معیشت، قابلِ تجدید توانائی، پائیداری، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں شراکت داری کو وسعت دینے پر زور دیا، جو دونوں ممالک کی مشترکہ ترقیاتی ترجیحات میں شامل ہیں، تاکہ باہمی مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور پائیدار ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔
دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ یو اے ای اور سویڈن کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جائے گا اور ترقیاتی شراکت داری کو نئی جہت دی جائے گی۔
اس موقع پر مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال سمیت کئی علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، اور ان کے علاقائی و عالمی امن و استحکام پر اثرات کے ساتھ ساتھ سمندری سلامتی، توانائی کی ترسیل اور عالمی معیشت پر ممکنہ مضمرات کا جائزہ لیا گیا۔