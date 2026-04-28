مشرقِ وسطیٰ سے سپلائی بند، یورپ میں جیٹ فیول کی قلت کا خدشہ

برسلز، 28 اپریل، 2026 (وام)--مشرقِ وسطیٰ سے جیٹ فیول کی سپلائی مکمل طور پر بند ہونے کے بعد یورپ کو ایندھن کی شدید قلت کے خطرے کا سامنا ہے، جبکہ یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب فضائی سفر کے مصروف گرمیوں کے سیزن کی تیاریاں جاری ہیں۔
رپورٹس کے مطابق اپریل کے دوران مشرقِ وسطیٰ سے یورپ کو جیٹ فیول کی درآمدات مکمل طور پر رک جائیں گی، جو 2017 سے ریکارڈ شروع ہونے کے بعد پہلی بار ہو رہا ہے۔ اسی طرح اس خطے سے یورپ کو براہِ راست برآمدات بھی تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق یورپ کے او ای سی ڈی ممالک روزانہ تقریباً 16 لاکھ بیرل جیٹ فیول اور مٹی کا تیل استعمال کرتے ہیں، جبکہ مقامی ریفائنریاں صرف 11 لاکھ بیرل یومیہ پیداوار دیتی ہیں۔ اس طرح یورپ کو روزانہ تقریباً 5 لاکھ بیرل کی کمی کا سامنا ہے، جسے درآمدات کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔
گزشتہ سال کے اعداد و شمار کے مطابق یورپ اپنی بیرونی جیٹ فیول درآمدات کا تقریباً 60 فیصد مشرقِ وسطیٰ سے حاصل کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے خطے میں کشیدگی یا اہم بحری راستوں کی بندش یورپی منڈی کو شدید متاثر کر سکتی ہے۔
اگرچہ ایئرلائنز اور سپلائرز نے فوری بحران کے خدشات کو کم قرار دیا ہے، تاہم بین الاقوامی توانائی ایجنسی پہلے ہی خبردار کر چکی ہے کہ اگر یورپ مشرقِ وسطیٰ سے ملنے والی سپلائی کا نصف سے زیادہ متبادل حاصل نہ کر سکا تو جون تک حقیقی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس دوران جیٹ فیول کی قیمتیں بڑھ کر 200 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر چکی ہیں جبکہ ذخائر محدود ہیں۔