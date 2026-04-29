شیخ منصور بن زاید سے روس کے نائب وزیراعظم کی ملاقات، تعاون بڑھانے پر گفتگو

ابوظہبی، 29 اپریل، 2026 (وام)--نائب صدر، نائب وزیر اعظم، اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان سے روسی فیڈریشن کے نائب وزیراعظم دیمتری پیٹروشیف نے قصر الوطن میں ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور روس کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، تاکہ باہمی مفادات کو تقویت دی جا سکے اور دونوں ممالک و عوام کے لیے خوشحالی کے مواقع پیدا ہوں۔
اس موقع پر باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی گفتگو کی گئی۔
شیخ منصور بن زاید نے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ تعاون کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینا ضروری ہے تاکہ دونوں ممالک کی ترقی میں مدد ملے اور مشترکہ مفادات کو فروغ دیا جا سکے۔
ملاقات میں روس میں یو اے ای کے سفیر ڈاکٹر محمد احمد الجابر سمیت دیگر حکام بھی موجود تھے۔