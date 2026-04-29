شیخ عبداللہ بن زاید سے کینیڈین وزیراعظم کے مشیر کی ملاقات، علاقائی صورتحال اور ایران حملوں پر گفتگو

ابوظہبی، 29 اپریل، 2026 (وام)--نائب وزیراعظم اور وزیرِ خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان سے کینیڈا کے وزیراعظم کے سینئر مشیر برائے خارجہ، دفاع اور سلامتی پالیسی اسکاٹ گل مور نے ملاقات کی، جس میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات میں ایران کی جانب سے یو اے ای اور دیگر دوست و برادر ممالک پر کیے گئے بلااشتعال میزائل حملوں کے اثرات پر بات چیت ہوئی، اور ان کے علاقائی و عالمی امن و سلامتی، سمندری تحفظ، توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت پر اثرات کا جائزہ لیا گیا۔
اس موقع پر اسکاٹ گل مور نے یو اے ای کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی خودمختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا، اور شہریوں، رہائشیوں اور زائرین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے اقدامات کو سراہا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے اسکاٹ گل مور کے دورے کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں دوست ممالک کے درمیان مضبوط ہوتے تعلقات کی عکاسی کرتا ہے اور حالیہ حملوں کے بعد کینیڈا کی مکمل حمایت کا اظہار ہے۔
ملاقات میں امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے علاقائی و عالمی کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔
اس کے علاوہ دونوں جانب نے دوطرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے سے متعلق امور پر بھی بات چیت کی۔
ملاقات میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم بنت ابراہیم الہاشمی بھی شریک تھیں۔