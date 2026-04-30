صدر شیخ محمد بن زاید اور نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کے درمیان رابطہ، اقتصادی تعاون بڑھانے پر گفتگو

ابوظہبی، 30 اپریل، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان سے نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن نے ٹیلیفون پر رابطہ کیا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان جامع اقتصادی شراکت داری کے تحت تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور قابلِ تجدید توانائی کے شعبوں میں شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا، تاکہ دونوں ممالک کی ترقی اور معاشی نمو کو فروغ دیا جا سکے۔
اس موقع پر مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال اور اس کے علاقائی و عالمی امن و سلامتی، سمندری تحفظ، توانائی کے تحفظ اور عالمی معیشت پر اثرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔