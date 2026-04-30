عجمان میں تعمیراتی شعبے کی تیز رفتار ترقی، منصوبوں کی مالیت 3.8 ارب درہم سے تجاوز

عجمان، 30 اپریل، 2026 (وام)--عجمان میں سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران تعمیراتی شعبے میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جہاں عمارتوں کے منصوبوں کی مجموعی مالیت 3.876 ارب درہم تک پہنچ گئی۔
اس عرصے میں 1,162 تعمیراتی اجازت نامے جاری کیے گئے، جو عجمان وژن 2030 کے مطابق شہر میں جاری شہری اور معاشی ترقی کی عکاسی کرتے ہیں۔
محکمہ بلدیہ و منصوبہ بندی کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر انجینئر محمد احمد بن عمیر المہیری نے کہا کہ یہ اعداد و شمار رہائشیوں، سرمایہ کاروں اور ڈویلپرز کے بڑھتے اعتماد کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے اس ترقی کو متوازن اور پائیدار شہری توسیع کے لیے اپنائی گئی حکمت عملی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ محکمہ ڈیجیٹل نظام کو مزید بہتر بنا رہا ہے، جس میں بلڈنگ انفارمیشن ماڈلنگ (BIM) منصوبہ شامل ہے۔ اس کے تحت جدید تھری ڈی ماڈلنگ اور جامع ڈیٹا کے ذریعے انجینئرنگ کی درستگی بہتر بنائی جا رہی ہے، غلطیوں میں کمی لائی جا رہی ہے اور اجازت ناموں کے اجرا کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے۔
مزید برآں، عمارتوں اور منصوبہ بندی سے متعلق قوانین کو عالمی معیار کے مطابق اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے، جس سے سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں گے اور معیارِ زندگی میں مزید بہتری آئے گی۔