مصری صدر کا امارات کے صدر سے رابطہ، ایرانی حملوں کی مذمت اور مکمل یکجہتی کا اظہار

ابوظبی، 5 مئی 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کا ٹیلیفون موصول ہوا، جس میں انہوں نے امارات میں شہریوں اور سول مقامات کو نشانہ بنانے والے ایرانی دہشت گردانہ حملوں کی سخت مذمت کی۔
صدر السیسی نے کہا کہ یہ حملے خودمختاری، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں اور خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا۔
دونوں رہنماؤں نے باہمی برادرانہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا، جبکہ ان پیش رفت کے علاقائی اور عالمی امن و استحکام پر اثرات کا جائزہ لیا گیا۔