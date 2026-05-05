یو اے ای میں طویل فاصلے تک پرواز کرنے والی پہلی جدید ایئر ایمبولینس سروس متعارف

ابوظبی، 5 مئی 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات میں طویل فاصلے تک پرواز کرنے والی پہلی جدید ایئر ایمبولینس سروس متعارف کرا دی گئی ہے، جس سے ہنگامی طبی امداد اور مریضوں کی بین الاقوامی منتقلی کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔
ریسپانس پلس ہولڈنگ کے سی ای او ڈاکٹر روحیل راگھون نے بتایا کہ "چیلنجر 605" طیارے پر مبنی یہ سروس یو اے ای اور خطے میں طبی انخلا کے نظام کو مزید مؤثر بنائے گی اور پیچیدہ و ہنگامی کیسز میں تیز رفتار ردعمل ممکن بنائے گی۔
انہوں نے "میک اٹ اِن دی ایمریٹس 2026" کے موقع پر ایمریٹس نیوز ایجنسی (وام) سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ جدید طیارہ جدید طبی آلات سے لیس ہے اور مکمل فضائی انتہائی نگہداشت یونٹ (آئی سی یو) کے طور پر کام کرتا ہے، جس کے ذریعے دورانِ پرواز مریضوں کو اعلیٰ معیار کی طبی سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں۔
ڈاکٹر راگھون کے مطابق یہ طیارہ 4,000 ناٹیکل میل تک بغیر رکے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے مختلف ممالک کے درمیان مریضوں کی منتقلی کا وقت کم ہو جاتا ہے اور ہنگامی حالات میں جان بچانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایئر میڈیکل انخلا سروس کا آغاز کمپنی کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد اسپتالوں سے باہر بھی طبی خدمات کو وسعت دینا ہے۔ ریسپانس پلس کو پری ہاسپٹل سروسز میں 10 سال سے زائد کا تجربہ حاصل ہے، جس میں فیلڈ کلینکس کا قیام اور ورک سائٹس و ایئرپورٹس پر طبی خدمات کی فراہمی شامل ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ کمپنی نے ایک بین الاقوامی شراکت دار کے تعاون سے حال ہی میں یہ سروس شروع کی ہے اور ابوظبی سے اس نوعیت کی سہولت فراہم کرنے والی پہلی کمپنی بن گئی ہے، جہاں مریضوں کو نجی طیاروں کے ذریعے امریکا، یورپ اور ایشیا سمیت مختلف عالمی مقامات تک منتقل کیا جا رہا ہے۔
کمپنی کمرشل پروازوں کے ذریعے بھی مریضوں کی منتقلی کی سہولت فراہم کرتی ہے، جہاں خصوصی طبی ٹیمیں مریضوں کے ساتھ سفر کرتی ہیں تاکہ مختلف نوعیت کے کیسز کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔
ڈاکٹر راگھون نے بتایا کہ اس نئے طیارے نے اب تک تقریباً 158 گھنٹے کی پرواز مکمل کی ہے، جس کے دوران متعدد بین الاقوامی مشنز انجام دیے گئے، جبکہ کمرشل پروازوں کے ذریعے بھی درجنوں مریضوں کو منتقل کیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ پیش رفت طبی لاجسٹکس کے شعبے میں اہم سنگ میل ہے اور اس سے ابوظبی کو جدید طبی سہولیات اور ہنگامی خدمات کے علاقائی مرکز کے طور پر مزید تقویت ملے گی۔