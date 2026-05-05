امارات کے صدر سے یونان کے وزیر اعظم کی ملاقات، باہمی تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 5 مئی 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان سے یونان کے وزیر اعظم کیریاکوس میتسوتاکس نے ملاقات کی، جو ان دنوں سرکاری دورے پر امارات میں موجود ہیں۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے تحت اقتصادی، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، قابلِ تجدید توانائی، پائیداری، انفراسٹرکچر اور ثقافتی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 50ویں سالگرہ کا بھی ذکر کیا گیا، جسے دونوں اطراف نے باہمی تعلقات کی مضبوطی کی علامت قرار دیا۔
اس موقع پر مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال اور اس کے علاقائی و عالمی امن و استحکام پر اثرات پر بھی گفتگو کی گئی۔
یونان کے وزیر اعظم نے امارات اور خطے کے دیگر ممالک میں شہریوں اور سول تنصیبات کو نشانہ بنانے والے ایرانی دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں خودمختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔
ملاقات کے دوران صدرِ امارات اور یونانی وزیر اعظم کی موجودگی میں مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون سے متعلق ایک مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ امارات کی جانب سے یہ معاہدہ وزیر صنعت و جدید ٹیکنالوجی ڈاکٹر سلطان احمد الجابر جبکہ یونان کی جانب سے وزیر خارجہ جارج جیراپیٹریٹس نے طے کیا۔
ملاقات میں ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ حامد بن زاید النہیان، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان، زاید ہائر آرگنائزیشن برائے خصوصی افراد کے چیئرمین عزت مآب شیخ خالد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، متعدد وزراء اور اعلیٰ حکام کے علاوہ یونانی وزیر اعظم کا وفد بھی شریک تھا۔