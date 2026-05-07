استنبول میں یو اے ای کی دفاعی ٹیکنالوجیز اور مصنوعی ذہانت کے منصوبے نمایاں

استنبول، 7 مئی 2026 (وام)--استنبول میں جاری “ساہا 2026 انٹرنیشنل ڈیفنس اینڈ ایرو اسپیس نمائش” میں متحدہ عرب امارات کے قومی پویلین نے تقریباً 4 ہزار زائرین کو اپنی جانب متوجہ کیا۔
یو اے ای کی وزارتِ دفاع اور توازن کونسل برائے دفاعی تعاون کے تعاون سے قائم اور اے ڈی نیک گروپ کے زیر اہتمام یہ پویلین اماراتی کمپنیوں کو اپنی جدید دفاعی ٹیکنالوجیز اور حل عالمی سطح پر پیش کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے۔
نمائش کے تیسرے روز سرگرمیوں کا محور مصنوعی ذہانت، خودکار نظام اور سائبر سیکیورٹی جیسے جدید شعبے رہے، جو دفاعی صنعت کے مستقبل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
یو اے ای پویلین میں میکسیکو اور ترکی کے اعلیٰ عسکری و دفاعی وفود کے علاوہ ترکی کی عسکری فیکٹریوں اور شپ یارڈز کی کمپنی “اسفات” کے سینئر حکام نے بھی شرکت کی۔
ان ملاقاتوں کے دوران جدید دفاعی صنعت اور ٹیکنالوجی میں مشترکہ تعاون اور تجربات کے تبادلے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس سے یو اے ای اور شریک ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط ہونے کی توقع ہے۔
نمائش کے دوران اماراتی کمپنیوں نے عالمی دفاعی ٹیکنالوجی اداروں اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ 86 سے زائد ملاقاتیں کیں، جن میں مشترکہ منصوبوں، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور طویل المدتی شراکت داری پر بات چیت کی گئی تاکہ عالمی دفاعی شعبے کی مضبوطی کو فروغ دیا جا سکے۔
تیسرے روز یو اے ای کی جدید ٹیکنالوجی میں پیش رفت بھی نمایاں رہی، جہاں نمائش کنندگان نے مصنوعی ذہانت، آٹومیشن اور ڈیجیٹل تبدیلی کو دفاعی نظام میں شامل کرنے سے متعلق جدید اختراعات پیش کیں۔
یو اے ای قومی پویلین نے آئندہ دفاعی نمائشوں، خصوصاً “آئیڈیکس” اور “نیوڈیکس 2027” کی تشہیر کے لیے بھی اہم پلیٹ فارم کے طور پر کردار ادا کیا۔
اس موقع پر ایڈنیک گروپ کے ایونٹ مینجمنٹ ادارے “کیپیٹل ایونٹس” نے عالمی نمائش کنندگان اور صنعت کے رہنماؤں کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں بھی کیں، جن میں دونوں نمائشوں میں شرکت کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔