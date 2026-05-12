پاکستان میں خودکش دھماکے میں 7 افراد ہلاک، 20 زخمی

پشاور، 12 مئی، 2026 (وام) -- شمال مغربی پاکستان میں بارود سے بھری تین پہیوں والی گاڑی کے ذریعے کیے گئے خودکش دھماکے میں کم از کم 7 افراد ہلاک جبکہ 20 زخمی ہوگئے۔
ایجنسی فرانس پریس، اے ایف پی کے مطابق مقامی پولیس کے سینئر افسر محمد سجاد خان نے بتایا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مبینہ خودکش حملہ آور خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت کے علاقے سرائے نورنگ میں قائم چیک پوسٹ پر تعینات ہائی وے پٹرولنگ پولیس کے دو اہلکاروں کے قریب پہنچا اور خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔
یہ حملہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب چند روز قبل شمال مغربی پاکستان کے شہر بنوں میں پولیس چوکی کو کار بم حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے بعد سکیورٹی فورسز اور حملہ آوروں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 15 پولیس اہلکار ہلاک ہوگئے تھے۔