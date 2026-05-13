ٹیرّا میلیئس نے ابوظہبی انفراسٹرکچر سمٹ میں زمینی استحکام کی جدید ٹیکنالوجیز پیش کیں

ابوظہبی، 13 مئی، 2026 (وام)-- زمین اور بنیادوں کی انجینئرنگ میں مہارت رکھنے والی اماراتی کمپنی “ٹیرّا میلیئس” نے ابوظہبی انفراسٹرکچر سمٹ 2026 کے دوسرے ایڈیشن میں مٹی کے استحکام، بنیادوں کی مضبوطی اور تعمیراتی ڈھانچوں کی بوجھ برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھانے سے متعلق جدید انجینئرنگ ٹیکنالوجیز پیش کیں۔
کمپنی کے یہ جدید حل خصوصاً اُن تعمیراتی منصوبوں کیلئے اہم قرار دیے جا رہے ہیں جو سمندر سے حاصل کی گئی زمین یا زلزلوں اور زمینی ارتعاش کے باعث مٹی کے عدم استحکام کے خطرات سے دوچار علاقوں میں تعمیر کیے جا رہے ہیں۔
امارات نیوز ایجنسی (وام) سے گفتگو کرتے ہوئے ٹیرّا میلیئس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر احمد مجتبیٰ نے کہا کہ کمپنی “وائبرو کمپیکشن”، “وائبرو ری پلیسمنٹ” اور “ریجڈ انکلوژنز” سمیت جدید جیوٹیکنیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجیز فراہم کر رہی ہے، جبکہ “اسٹون کالم” تکنیک کے ذریعے مٹی کی مضبوطی اور تعمیراتی بوجھ برداشت کرنے کی صلاحیت میں نمایاں بہتری لائی جا رہی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ سمٹ میں کمپنی نے ایک عملی ماڈل پیش کیا ہے، جس کے ذریعے زلزلوں اور زمینی ارتعاش کے دوران مٹی کے ڈھیلے ہونے یا “سوائل لیکویفیکشن” کے عمل کی وضاحت کی گئی۔
احمد مجتبیٰ کے مطابق افقی زمینی حرکت کے دوران مٹی کی ساخت اور خصوصیات میں نمایاں تبدیلی آتی ہے، اور اگر پیشگی انجینئرنگ اقدامات نہ کیے جائیں تو مٹی پانی کے ساتھ مل کر اپنی مضبوطی اور جکڑ کھو دیتی ہے، جس سے عمارتوں اور انفراسٹرکچر کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کمپنی کا پیش کردہ ماڈل عملی انداز میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ بظاہر مستحکم نظر آنے والی زمین زلزلے کے دوران اچانک غیر مستحکم ہو سکتی ہے، جو جیوٹیکنیکل انجینئرنگ کے مؤثر حل کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔
احمد مجتبیٰ نے بتایا کہ دبئی میں قائم ٹیرّا میلیئس گزشتہ چھ برسوں سے متحدہ عرب امارات میں متعدد اہم منصوبوں پر کام کر رہی ہے، جن میں پام جبل علی، ہدیریات جزیرہ اور جزیرہ الریم شامل ہیں۔
انہوں نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ ایک اماراتی کمپنی ہونے کے ناطے ٹیرّا میلیئس بڑے رئیل اسٹیٹ منصوبوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے ترقیاتی منصوبوں کو بھی جدید انجینئرنگ خدمات فراہم کر رہی ہے۔
کمپنی اپنی مشینری میں جدید ہائیڈرولک اور مکینیکل نظام استعمال کرتی ہے، جو زمین کی گہرائی تک رسائی حاصل کر کے مٹی کی ساخت کو مضبوط بنانے میں مدد دیتے ہیں۔
ان ٹیکنالوجیز میں “وائبرو کمپیکشن” مشینیں شامل ہیں، جو ریتیلی مٹی کے ذرات کو ازسرِنو ترتیب دے کر خالی جگہیں کم کرتی ہیں تاکہ مٹی کے ڈھیلے ہونے کے خطرات کو کم کیا جا سکے، جبکہ خصوصی ڈرلنگ اور گراؤٹنگ مشینیں “اسٹون کالم” تشکیل دے کر زمین کی برداشت اور استحکام میں اضافہ کرتی ہیں۔
ٹیرّا میلیئس جدید ڈیجیٹل مانیٹرنگ نظام بھی استعمال کرتی ہے، جن میں حقیقی وقت میں کام کرنے والے سینسرز کے ذریعے زمین میں گہرائی، دباؤ اور ارتعاش کی شرح کی مسلسل نگرانی کی جاتی ہے تاکہ انجینئرنگ معیارات کے مطابق درست اور محفوظ عملدرآمد یقینی بنایا جا سکے۔