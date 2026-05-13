عجمان حکومت کا مصنوعی ذہانت پروگرام شروع، 100 اے آئی اقدامات متعارف کرانے کا اعلان

عجمان، 13 مئی، 2026 (وام) -- عجمان کے ولی عہد اور عجمان ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ عمار بن حمید النعیمی نے مئی 2026 کے ایگزیکٹو کونسل اجلاس کی صدارت کی، جس کے دوران “عجمان مصنوعی ذہانت پروگرام” کا آغاز کیا گیا۔
یہ پروگرام مستقبل کی ٹیکنالوجیز اپنانے اور اسمارٹ گورنمنٹ کی تبدیلی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے عجمان حکومت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے، جو متحدہ عرب امارات کی قومی حکمت عملی اور “عجمان وژن 2030” کے اہداف سے ہم آہنگ ہے۔
عزت مآب شیخ عمار بن حمید النعیمی نے کہا کہ عجمان حکومت مصنوعی ذہانت کو ایک ایسے وژن کے تحت اپنارہی ہے جس میں انسان کو اولین ترجیح حاصل ہے، جبکہ ٹیکنالوجی کو معیارِ زندگی بہتر بنانے، حکومتی فیصلوں کی کارکردگی بڑھانے، خدمات میں تیزی لانے اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ حکومت کی تشکیل کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
پروگرام کے اجرا کے موقع پر عزت مآب شیخ عمار نے کہا کہ صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور نائب صدر، وزیرِاعظم اور دبئی کے حاکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم کے وژن کے مطابق، اور مصنوعی ذہانت اپنانے سے متعلق یو اے ای کی قومی حکمت عملی کے تحت عجمان حکومت آج ایسا اے آئی پروگرام متعارف کرا رہی ہے جو حکومت اور معاشرے دونوں کی خدمت کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ انسان ہمیشہ اولین ترجیح رہے گا، جبکہ مصنوعی ذہانت کو فیصلہ سازی بہتر بنانے، خدمات کے معیار میں اضافہ کرنے اور معیارِ زندگی بلند کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، ایسے نظامِ حکمرانی کے تحت جو اعتماد، ذمہ داری اور ڈیٹا کے تحفظ کو یقینی بنائے۔
عزت مآب شیخ عمار نے شیخ حمید بن عمار النعیمی کو عجمان مصنوعی ذہانت پروگرام کی قیادت سونپنے کا بھی اعلان کیا، جو پروگرام کے نفاذ اور معاشرتی خدمات پر اس کے اثرات کی نگرانی کریں گے۔
انہوں نے بتایا کہ عجمان حکومت “عجمان وژن 2030” کے آٹھ بنیادی شعبوں میں 100 مصنوعی ذہانت اقدامات متعارف کرانے کا ارادہ رکھتی ہے، جن سے حکومتی خدمات، آپریشنل کارکردگی اور امارت میں معیارِ زندگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔
اجلاس کے آغاز میں عزت مآب شیخ عمار بن حمید النعیمی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان کی قیادت میں مختلف چیلنجز اور پیش رفت سے نمٹنے میں غیرمعمولی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے، اور تیاری، فوری ردعمل اور پائیدار حکومتی نظام کے حوالے سے عالمی مثال قائم کی ہے۔
انہوں نے ملک بھر میں شہریوں اور رہائشیوں کے اتحاد اور ذمہ داری کے جذبے کو بھی سراہا، جو قومی یکجہتی اور سماجی ہم آہنگی کی عکاسی کرتا ہے۔
اس موقع پر کونسل نے حکومتی تیاریوں کو مضبوط بنانے اور خدمات کے تسلسل کو یقینی بنانے سے متعلق متعدد امور پر بھی غور کیا۔