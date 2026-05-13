شیخ منصور بن زاید کی زیر صدارت مصنوعی ذہانت و ترقیاتی کونسل کا اجلاس، وفاقی اداروں میں اے آئی ماڈلز کے نفاذ کا جائزہ

ابوظہبی، 13 مئی، 2026 (وام) --نائب صدر، نائب وزیرِاعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے قصر الوطن، ابوظہبی میں منعقدہ مصنوعی ذہانت و ترقیاتی وزارتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کی۔
اجلاس کے دوران وزارتوں اور وفاقی اداروں کی جانب سے اپنے نظام میں 'ایجنٹک اے آئی' ماڈلز اپنانے کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔
اجلاس کے ایجنڈے میں وفاقی حکومت میں 'ایجنٹک اے آئی' منصوبے کے نفاذ کے لیے تیار کردہ عملی منصوبے پر تبادلۂ خیال اور مختلف موجودہ سرکاری مصنوعی ذہانت ماڈلز کا جائزہ شامل تھا۔
اجلاس میں حکومت کی جانب سے مصنوعی ذہانت کے حل اپنانے کو فروغ دینے اور وفاقی ملازمین کی مہارتوں کو عالمی معیار کے مطابق بہتر بنانے سے متعلق پالیسی تجاویز کا بھی جائزہ لیا گیا۔
سرکاری امور کے حوالے سے کونسل نے صحت، معیشت، بینکاری اور ٹیکس نظام سے متعلق مجوزہ وفاقی قانون سازی پر بھی غور کیا۔
اجلاس میں وفاقی قومی کونسل کی جانب سے تعلیمی شعبے کے ملازمین کے معیارِ زندگی اور اس کے تعلیمی نتائج پر اثرات سے متعلق حکومتی پالیسی پر پیش کی گئی سفارشات کا جائزہ بھی لیا گیا، جبکہ مختلف شعبوں سے متعلق دیگر پروگراموں اور منصوبوں پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔