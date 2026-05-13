صدر شیخ محمد بن زاید اور امیرِ قطر کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو

ابوظہبی، 13 مئی، 2026 (وام)-- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو قطر کے امیر عزت مآب شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا ٹیلیفون موصول ہوا، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے برادرانہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا۔
گفتگو میں دونوں ممالک کی ترقیاتی ترجیحات کے تناظر میں دوطرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بھی زور دیا گیا۔
دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال اور علاقائی و عالمی امن و استحکام پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر دونوں جانب سے باہمی دلچسپی کے امور پر مسلسل رابطے، ہم آہنگی اور مشاورت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔