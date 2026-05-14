صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید اور شامی صدر احمد الشرع کے درمیان دوطرفہ تعاون اور خطے کی صورتحال پر گفتگو

ابوظہبی، 14 مئی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور شامی عرب جمہوریہ کے صدر احمد الشرع کے درمیان ٹیلیفون پر رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے برادرانہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا۔
گفتگو کے دوران بالخصوص ترقیاتی، اقتصادی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا، تاکہ دونوں ممالک اور عوام کی ترقی اور خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے۔
دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور، خصوصاً مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال اور اس کے علاقائی و عالمی امن و سلامتی پر مرتب ہونے والے اثرات کا بھی جائزہ لیا۔