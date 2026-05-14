صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید کی ایج گروپ کے وفد سے ملاقات، جدید قومی صنعتوں کے فروغ پر زور

ابوظہبی، 14 مئی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے جدید ٹیکنالوجی اور دفاعی حل فراہم کرنے والی اماراتی کمپنی'ایج گروپ' کے وفد سے ملاقات کی۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید نے گروپ کی قیادت کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ایج گروپ کی جدید تکنیکی صلاحیتوں اور کامیاب بین الاقوامی شراکت داریوں کی تعریف کی، جو یو اے ای کو عالمی سطح پر ٹیکنالوجی اور اختراع کے مرکز کے طور پر مستحکم بنانے میں معاون ثابت ہو رہی ہیں۔
انہوں نے قومی صنعتوں کے فروغ اور اس شعبے میں اماراتی صلاحیتوں کی تیاری میں ایج گروپ کے کردار کو بھی اہم قرار دیا، جو اقتصادی تنوع اور علم پر مبنی معیشت سے متعلق یو اے ای کے ترقیاتی وژن کی حمایت کرتا ہے۔
ایج گروپ کے وفد نے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یو اے ای کی اسٹریٹجک ترجیحات کے فروغ اور مستقبل کے قومی اہداف کے حصول کیلئے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔
وفد نے اس بات پر زور دیا کہ ایج گروپ جدید ٹیکنالوجی اور دفاعی صنعت کے شعبے میں دنیا کے نمایاں اداروں میں اپنی پوزیشن مزید مستحکم کر رہا ہے۔
ملاقات میں متعدد شیوخ، وزراء اور اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔