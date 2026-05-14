یو اے ای کی عمان کے قریب بھارتی بحری جہاز پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 14 مئی، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے سلطنتِ عمان کے ساحل کے قریب بھارتی پرچم بردار بحری جہاز کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ حملہ بین الاقوامی جہازرانی کی سلامتی کیلئے سنگین خطرہ اور اہم آبی گزرگاہوں کے استحکام کو نقصان پہنچانے کی خطرناک کوشش ہے۔
متحدہ عرب امارات نے جمہوریہ بھارت کے ساتھ مکمل یکجہتی اور اس کے بحری جہازوں اور قومی مفادات کے تحفظ کیلئے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔
وزارت نے زور دیا کہ یہ حملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2817 کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس میں جہازرانی کی آزادی کی اہمیت پر زور دیا گیا تھا اور تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے یا بین الاقوامی بحری راستوں میں رکاوٹ ڈالنے کو مسترد کیا گیا تھا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ تجارتی جہازرانی کو نشانہ بنانا اور آبنائے ہرمز کو معاشی دباؤ یا بلیک میلنگ کے آلے کے طور پر استعمال کرنا قزاقی کے مترادف ہے اور یہ خطے، اس کی عوام اور عالمی توانائی سلامتی کے استحکام کیلئے براہِ راست خطرہ ہے۔