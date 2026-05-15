یو اے ای کی ثالثی سے روس اور یوکرین کے درمیان 410 قیدیوں کا تبادلہ

ابوظہبی، 15 مئی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا ہے کہ روسی فیڈریشن اور جمہوریہ یوکرین کے درمیان نئی ثالثی کوششیں کامیاب رہی ہیں، جس کے نتیجے میں روس نے 205 یوکرینی قیدی رہا کیے، جبکہ یوکرین نے بھی 205 روسی قیدیوں کو آزاد کیا۔
اس تبادلے کے بعد یو اے ای کی ثالثی کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان اب تک مجموعی طور پر 7 ہزار 101 قیدیوں کا تبادلہ ممکن بنایا جا چکا ہے۔
وزارتِ خارجہ نے ثالثی عمل میں تعاون پر دونوں ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیش رفت یو اے ای کی سفارتی کوششوں پر روس اور یوکرین کے اعتماد اور اماراتی کردار کی قدردانی کی عکاسی کرتی ہے۔
وزارت نے کہا کہ یہ اب تک کی 23ویں کامیاب ثالثی ہے، جو متحدہ عرب امارات، روسی فیڈریشن اور یوکرین کے درمیان ممتاز تعلقات کا مظہر ہے۔
وزارتِ خارجہ نے یو اے ای کے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ وہ یوکرین بحران کے پُرامن حل کیلئے تمام سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا، جبکہ بحران کے انسانی اثرات، خصوصاً مہاجرین اور قیدیوں سے متعلق مسائل کو کم کرنے کیلئے بھی اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔