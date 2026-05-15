صدر شیخ محمد بن زاید اور نریندر مودی کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق

ابوظہبی، 15 مئی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور جمہوریہ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے دونوں ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری اور جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے دائرہ کار میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات کا جائزہ لیا۔
یہ گفتگو بھارتی وزیراعظم کے متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے کے دوران ہوئی، جہاں دونوں رہنماؤں نے ترقیاتی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے اور عوام کی پائیدار خوشحالی کیلئے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید اور وزیراعظم نریندر مودی نے دونوں ممالک کی ترقیاتی ترجیحات سے متعلق مختلف شعبوں میں تعاون کی نمایاں پیش رفت کا جائزہ لیا، جن میں معیشت، سرمایہ کاری، توانائی، خلائی شعبہ، غذائی تحفظ، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت شامل ہیں۔
دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور، خصوصاً مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال اور اس کے علاقائی و عالمی امن و استحکام پر مرتب ہونے والے سنگین اثرات پر بھی تبادلۂ خیال کیا۔
گفتگو میں عالمی بحری سلامتی، توانائی کی ترسیل اور عالمی معیشت پر موجودہ صورتحال کے اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔
اس موقع پر وزیراعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات میں شہریوں، شہری تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے ایرانی دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے خودمختاری، بین الاقوامی قوانین اور عالمی اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔
ملاقات میں ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، دبئی کے ولی عہد، نائب وزیرِاعظم اور وزیرِ دفاع عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، اور متعدد وزراء و حکام بھی شریک تھے۔
بھارتی وزیراعظم کے ہمراہ آنے والے وفد میں بھی متعدد وزراء اور اعلیٰ حکام شامل تھے۔