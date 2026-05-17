انٹرنیشنل چیریٹی آرگنائزیشن کا سینیگال میں 50 فلاحی منصوبوں کا آغاز

عجمان، 17 مئی، 2026 (وام) -- انٹرنیشنل چیریٹی آرگنائزیشن کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر خالد الخاجہ کی سربراہی میں ایک وفد نے آج سینیگال کا دورہ شروع کیا، جہاں تنظیم کی عیدالاضحیٰ مہم 2026 کے تحت ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں 50 فلاحی منصوبوں کے آغاز اور ان پر عملدرآمد کی نگرانی کی جائے گی۔
منصوبوں میں مستحق خاندانوں میں غذائی پیکجز کی تقسیم، قربانی کا گوشت فراہم کرنا، پانی کے کنوؤں کا افتتاح، مساجد کے سنگِ بنیاد رکھنا اور پیداواری خاندانوں کی معاونت شامل ہے، جو متحدہ عرب امارات کی سخاوت اور یکجہتی پر مبنی اقدار کی عکاسی کرتے ہیں۔
ڈاکٹر خالد الخاجہ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اپنی دانشمند قیادت کی رہنمائی میں انسانی ہمدردی اور فلاحی خدمات کے شعبے میں ایک نمایاں عالمی ماڈل بن چکا ہے۔
انہوں نے کہا کہ تنظیم انسان دوستی پر مبنی وژن کے تحت اپنی فلاحی خدمات جاری رکھے ہوئے ہے۔
ان کے مطابق سینیگال میں نافذ کیے جانے والے منصوبے مختلف سماجی اور ترقیاتی شعبوں کا احاطہ کرتے ہیں، جو معاشرتی استحکام کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ تنظیم دیرپا مثبت اثرات کے حصول کیلئے مقامی حکام اور اداروں کے ساتھ قریبی تعاون سے کام کر رہی ہے۔