متحدہ عرب امارات نے مغربی سرحد سے آنے والے تین ڈرون حملے ناکام بنا دیے

ابوظہبی، 17 مئی، 2026 (وام) -- وزارتِ دفاع نے اعلان کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے آج مغربی سرحدی سمت سے ملک میں داخل ہونے والے تین ڈرونز کو روکنے کی کارروائی کی۔
وزارت کے مطابق دو ڈرونز کو کامیابی سے تباہ کر دیا گیا، جبکہ تیسرا ڈرون الظفرہ ریجن میں واقع براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اندرونی حفاظتی حصار سے باہر موجود ایک برقی جنریٹر سے ٹکرا گیا۔
وزارتِ دفاع نے بتایا کہ حملوں کے ماخذ کا تعین کرنے کیلئے تحقیقات جاری ہیں، جبکہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد مزید تفصیلات جاری کی جائیں گی۔
وزارت نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کیلئے مکمل طور پر تیار ہے اور ملک کی سلامتی، خودمختاری اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا تاکہ قومی مفادات اور کامیابیوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔