متحدہ عرب امارات اور آئی ایم ایف کے درمیان عالمی اقتصادی صورتحال اور تعاون کے فروغ پر تبادلۂ خیال

دبئی، 19 مئی، 2026 (وام) -- وزیرِ مملکت برائے مالی امور محمد بن ہادی الحسینی نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کے مشرقِ وسطیٰ و وسطی ایشیا شعبے کے ڈائریکٹر جہاد ازعور سے ملاقات کی، جو دونوں فریقوں کے درمیان جاری تبادلۂ خیال اور طویل المدتی اسٹریٹجک شراکت داری کا حصہ تھی۔
ملاقات میں علاقائی اور عالمی اقتصادی پیش رفت پر رابطہ اور مشاورت کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اظہار کیا گیا۔
اجلاس میں وزارتِ خزانہ کے اسسٹنٹ انڈر سیکریٹری برائے بین الاقوامی مالیاتی تعلقات علی عبداللہ شرفی بھی شریک تھے۔
دبئی میں وزارتِ خزانہ کے دفتر میں ہونے والی ملاقات کے دوران عالمی اقتصادی صورتحال اور آئندہ عرصے کے مالی و اقتصادی امکانات پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
گفتگو میں تیزی سے بدلتی عالمی معاشی صورتحال کے اثرات، اور ایسے لچکدار اور مستقبل پر مبنی پالیسیوں کی اہمیت پر زور دیا گیا جو نئے چیلنجز سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کی مسابقت اور طویل المدتی اقتصادی ترقی کو مزید مستحکم بنانے کے مواقع بھی فراہم کریں۔
محمد بن ہادی الحسینی کے مطابق متحدہ عرب امارات اپنی قیادت کے مستقبل بین وژن کی بدولت ایک متحرک اور مضبوط اقتصادی ماڈل کے طور پر اپنی حیثیت مزید مستحکم کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یو اے ای مالیاتی استحکام، عالمی معیار کے کاروباری ماحول کے فروغ اور بدلتی عالمی ترجیحات سے ہم آہنگ لچکدار مالیاتی پالیسیوں کے نفاذ کیلئے پرعزم ہے۔
الحسینی نے عالمی مالیاتی اداروں، خصوصاً آئی ایم ایف، کے ساتھ قریبی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ایسی شراکت داریاں مہارتوں اور تجربات کے تبادلے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور پائیدار ترقی و اقتصادی استحکام کے قومی اہداف کے حصول میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔