آرٹ دبئی کے 20ویں ایڈیشن میں 25 ہزار سے زائد افراد کی شرکت

دبئی، 19 مئی، 2026 (وام) -- 'آرٹ دبئی' نے اتوار کے روز اپنے 20ویں سالگرہ ایڈیشن کا اختتام ریکارڈ عوامی حاضری اور نمائش کے چاروں روز بہترین فروخت کے ساتھ کیا، جس میں علاقائی و بین الاقوامی عجائب گھروں، ثقافتی اداروں اور آرٹ کلیکٹرز نے بھرپور شرکت کی۔
14 سے 17 مئی تک مدینۃ جمیرہ میں منعقد ہونے والے اس خصوصی ایڈیشن میں ان فنکاروں، گیلریوں اور اداروں کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا جنہوں نے گزشتہ دو دہائیوں کے دوران متحدہ عرب امارات کی تخلیقی صنعتوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔
نمائش کے دوران عوامی دنوں میں 25 ہزار سے زائد افراد نے شرکت کی، جو ایک ریکارڈ حاضری ہے اور یو اے ای میں ابھرتی ہوئی نئی تخلیقی نسل کی بڑھتی ہوئی موجودگی کی عکاسی کرتی ہے۔
آرٹ دبئی کا انعقاد نائب صدر، وزیراعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم کی سرپرستی میں کیا جاتا ہے۔
دبئی کلچر اینڈ آرٹس اتھارٹی (دبئی کلچر) اس ایونٹ کی اسٹریٹجک پارٹنر ہے، جبکہ اے آر ایم ہولڈنگ شراکت دار کے طور پر شریک ہے۔'ہونا' بھی اس کا پارٹنر ہے، جبکہ مدینۃ جمیرہ تقریب کا میزبان مقام رہا۔
اس موقع پر آرٹ دبئی گروپ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر بینیڈیٹا گیونے نے کہا کہ وہ فنکاروں، گیلریوں اور شراکت داروں کی حمایت پر شکر گزار ہیں، جنہوں نے اس ایڈیشن کو غیر معمولی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ آرٹ دبئی ہمیشہ اپنی مقامی جڑوں پر فخر کرتا آیا ہے، تاہم اس سال کی تقریبات توقعات سے بڑھ کر رہیں، جہاں کمیونٹی نے دبئی کی تنوع اور تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور جشن منایا۔
نمائش نے دبئی کی حیثیت ایک علاقائی تجارتی آرٹ مرکز کے طور پر مزید مضبوط کی، جہاں عالمی اور علاقائی گیلریوں کی جانب سے جدید، کلاسیکی اور ڈیجیٹل فن پارے پیش کیے گئے۔
شریک گیلریوں نے مقامی آرٹ منظرنامے کی مضبوطی اور فن پاروں کے خریداروں کی بڑھتی ہوئی فنی سمجھ بوجھ کو اجاگر کیا۔
اٹلی کے شہر ٹورین میں قائم 'فرانکو نوئیرو گیلری' کے بانی فرانکو نوئیرو نے کہا کہ یہ خطہ طویل المدتی سرمایہ کاری کو اہمیت دیتا ہے اور دبئی کے آرٹ کلیکٹرز کی فنی بصیرت قابلِ تعریف ہے۔
2025 میں دبئی میں اپنی گیلری قائم کرنے والے تیمور غرینہ نے اس سال کے ایڈیشن کو 'جادوئی' قرار دیتے ہوئے بتایا کہ اماراتی فنکارہ روضہ المرزوعی کے فن پارے نمائش کے آغاز کے چند گھنٹوں کے اندر فروخت ہو گئے۔
'طبری آرٹ اسپیس' کی بانی ملیحہ طبری کے مطابق آرٹ دبئی نے مشرقِ وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے فن کو عالمی سطح پر متعارف کرانے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے، جبکہ فروخت توقعات سے کہیں زیادہ رہی۔
'اَثر گیلری' کے شریک بانی محمد حافظ نے کہا کہ آرٹ دبئی اور ان کی گیلری نے 'ایک ساتھ ترقی کی'، اور آج یہ خطہ عالمی آرٹ مکالمے کے مرکز میں آ چکا ہے۔
نمائش کا افتتاح دبئی کلچر اینڈ آرٹس اتھارٹی کی چیئرپرسن عزت مآب شیخہ لطیفہ بنت محمد بن راشد المکتوم نے کیا تھا، جبکہ اختتام پر عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم نے بھی نمائش کا دورہ کیا۔
تقریب میں 20 سے زائد ممالک کے اداروں نے شرکت کی، جن میں نیدرلینڈز، برطانیہ، امریکا، مصر، یو اے ای، سعودی عرب، انگولا، لبنان، جرمنی، جنوبی افریقہ اور جنوبی کوریا شامل تھے۔
شریک اداروں میں کیپ ٹاؤن کا 'زائٹس موکا'، جنوبی کوریا کا 'بوسان میوزیم آف آرٹ' اور نیویارک کا 'موما' شامل تھے۔
آرٹ دبئی کا اگلا ایڈیشن 7 سے 11 اپریل 2027 تک مدینۃ جمیرہ میں منعقد ہوگا۔