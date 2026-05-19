دبئی رئیل اسٹیٹ پرائس انڈیکس میں 2025 کے دوران 9.81 فیصد اضافہ ریکارڈ

دبئی، 19 مئی، 2026 (وام) -- ڈیجیٹل دبئی کے تحت کام کرنے والے “دبئی ڈیٹا اینڈ اسٹیٹسٹکس اسٹیبلشمنٹ” نے 2025 کی چوتھی سہ ماہی کیلئے کمرشل اور رہائشی رئیل اسٹیٹ پرائس انڈیکس کے نتائج جاری کیے، جن میں دبئی کی پراپرٹی مارکیٹ میں مسلسل مضبوط ترقی کی نشاندہی کی گئی ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق 2025 کے دوران رہائشی شعبے نے نمایاں کارکردگی دکھائی، جہاں مجموعی انڈیکس میں 2024 کے مقابلے میں 9.81 فیصد سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
ولا رہائشی یونٹس میں سب سے زیادہ 14.83 فیصد اضافہ دیکھا گیا، جس کی وجہ بڑے رہائشی مقامات اور مربوط طرزِ زندگی کی بڑھتی ہوئی مانگ قرار دی گئی، جبکہ اپارٹمنٹس کی قیمتوں میں 7.38 فیصد اضافہ ہوا۔
تجارتی رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی 2024 کے مقابلے میں 9.54 فیصد سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کی حمایت دبئی کی معاشی اور تجارتی سرگرمیوں میں مسلسل تیزی نے کی۔
دفاتر کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 15.86 فیصد اضافہ ہوا، جو دفتری جگہوں کی مضبوط مانگ کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ ریٹیل شاپس کی قیمتوں میں 11.52 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
مہمان نوازی کے شعبے میں بھی 2025 کے دوران 4.80 فیصد مثبت ترقی دیکھی گئی۔
ہوٹل اپارٹمنٹس نے اس شعبے میں سب سے بہتر کارکردگی دکھائی، جہاں 6.25 فیصد سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوٹل کمروں کی قیمتوں میں 0.85 فیصد اضافہ ہوا۔
نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ دبئی کی پراپرٹی مارکیٹ میں مانگ اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں مسلسل اضافہ جاری ہے، جس سے دبئی کی حیثیت دنیا کے نمایاں رئیل اسٹیٹ مراکز میں مزید مستحکم ہوئی ہے۔
ڈیجیٹل دبئی میں دبئی ڈیٹا اینڈ اسٹیٹسٹکس اسٹیبلشمنٹ کے چیف ایگزیکٹو یونس النصر نے کہا کہ دبئی کے رئیل اسٹیٹ پرائس انڈیکس کے نتائج صرف مارکیٹ کی مسلسل ترقی ہی نہیں بلکہ دبئی کے مضبوط اور جدید ڈیٹا نظام کی عکاسی بھی کرتے ہیں، جو معاشی فیصلہ سازی کیلئے ایک اہم اسٹریٹجک عنصر بن چکا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ انڈیکس “دبئی اکنامک ایجنڈا D33” کے مطابق ڈیٹا پر مبنی معیشت کے فروغ میں ڈیجیٹل دبئی کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور ایک زیادہ شفاف، متوازن اور پائیدار رئیل اسٹیٹ مارکیٹ کے قیام میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔
دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ کے رئیل اسٹیٹ رجسٹریشن سیکٹر کے چیف ایگزیکٹو محمد علی البدواوی نے کہا کہ یہ اشاریے مارکیٹ کی مسلسل ترقی اور مختلف شعبوں میں متوازن نمو برقرار رکھنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ “دبئی رئیل اسٹیٹ سیکٹر اسٹریٹجی 2033” اور “ڈیجیٹل دبئی” کے وژن کے مطابق مزید مربوط اور درست خدمات فراہم کرنے کیلئے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور رئیل اسٹیٹ ڈیٹا سے استفادہ جاری رکھے ہوئے ہے۔
نتائج نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ ڈیٹا مارکیٹ میں شفافیت، مستقبل کے رجحانات کی پیش بینی، پائیدار اقتصادی ترقی اور دبئی کی عالمی مسابقت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔