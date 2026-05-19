یو اے ای نے 48 گھنٹوں میں 6 دشمن ڈرون تباہ کیے، وزارتِ دفاع

ابوظہبی، 19 مئی، 2026 (وام) -- وزارتِ دفاع نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے ملک میں شہری اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے والے چھ دشمن ڈرونز کو کامیابی سے شناخت اور تباہ کیا ہے۔
وزارت کے مطابق فضائی دفاعی فورسز نے اعلیٰ ترین تیاری اور مؤثریت کے ساتھ ان دشمن اہداف کو ناکارہ بنایا، جبکہ کسی قسم کا جانی نقصان یا اہم تنصیبات کی سلامتی پر کوئی اثر نہیں پڑا۔
17 مئی 2026 کو براکہ نیوکلیئر انرجی پلانٹ پر ہونے والے کھلے حملے کی جاری تحقیقات کے سلسلے میں ٹریکنگ اور تکنیکی نگرانی کے نتائج سے معلوم ہوا ہے کہ اس واقعے میں استعمال ہونے والے تینوں ڈرونز — جن میں سے دو کو کامیابی سے تباہ کر دیا گیا تھا جبکہ تیسرا پلانٹ کے اندرونی حفاظتی حصار سے باہر واقع ایک برقی جنریٹر سے ٹکرا گیا تھا — کے علاوہ بعد میں تباہ کیے گئے دیگر ڈرونز بھی عراقی حدود سے روانہ ہوئے تھے۔
وزارتِ دفاع نے واضح کیا کہ متحدہ عرب امارات بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کے مطابق اپنی خودمختاری اور قومی سلامتی کے تحفظ کیلئے تمام ضروری اقدامات کرنے کا مکمل حق محفوظ رکھتا ہے۔
وزارت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مسلح افواج ملک کی سلامتی اور قومی اثاثوں کو نشانہ بنانے والے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کیلئے مکمل طور پر تیار ہیں۔