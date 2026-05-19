ایبولا سے متعلق صورتحال پر این سی ای ایم اے اور وزارتِ صحت کا اعلیٰ سطحی اجلاس

ابوظہبی، 19 مئی، 2026 (وام) -- نیشنل ایمرجنسی، کرائسز اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این سی ای ایم اے) اور وزارتِ صحت اور تحفظ نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات ایبولا سمیت کسی بھی ممکنہ صحت صورتحال یا ہنگامی طبی پیش رفت سے نمٹنے کیلئے مکمل طور پر تیار ہے۔
دونوں اداروں نے اس بات پر زور دیا کہ ملک کا قومی صحت نگرانی اور ردِعمل کا نظام عالمی معیارات اور بہترین بین الاقوامی طریقہ کار کے مطابق مسلسل جائزے اور بہتری کے عمل سے گزر رہا ہے۔
یہ بات وزیرِ صحت اور تحفظ احمد علی الصایغ کی زیرِ صدارت منعقدہ اجلاس میں زیرِ غور آئی، جو نیشنل ایمرجنسی، کرائسز اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی نگرانی میں منعقد ہوا اور جس میں متعلقہ اداروں اور اسٹریٹجک شراکت داروں نے شرکت کی۔
اجلاس کے دوران ایبولا وائرس سے متعلق تازہ ترین پیش رفت، متحدہ عرب امارات کے منظور شدہ قومی صحت نگرانی اور ردِعمل کے نظام، نافذ احتیاطی اقدامات، اور مقامی، قومی و بین الاقوامی سطح پر متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطہ اور انضمام کے طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا۔
این سی ای ایم اے اور وزارتِ صحت نے اس بات کی بھی توثیق کی کہ عوامی صحت کی تیاری اور متعدی امراض سے نمٹنے کے نظام کو مضبوط بنانے کیلئے احتیاطی نگرانی کے اقدامات مسلسل جاری رکھے جائیں گے، جبکہ صحت کی سہولیات اور طبی عملے کی مکمل تیاری بھی یقینی بنائی جا رہی ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر مختلف طبی صورتحال کا مؤثر اور فوری طور پر سامنا کیا جا سکے۔
دونوں اداروں نے عوام پر زور دیا کہ معلومات کے حصول کیلئے صرف سرکاری ذرائع پر انحصار کریں اور غیر مصدقہ یا غلط معلومات کے پھیلاؤ سے گریز کریں۔
انہوں نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ متحدہ عرب امارات عوامی صحت کے تحفظ اور صحت سے متعلق شعور اجاگر کرنے کیلئے اپنی مستقل کوششیں جاری رکھے گا۔